2019-03-28T09:59:09+03:00
Происшествия

Житель Курской области убил знакомого и спрятал труп

Курянин находится под стражей
Яна ШЕЛЕСТ
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Расследование уголовного дела продолжаетсяРасследование уголовного дела продолжаетсяФото: Из архива "КП"
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Щигровский межрайонный следственный отдел СУ СК по Курской области предъявил обвинение 30-летнему жителю города Щигры. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

16 марта 2019 года обвиняемый проводил время в своей квартире с 55-летним знакомым. Мужчины, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, поссорились. Хозяин дома несколько раз ударил потерпевшего, а после того как он упал, стал прыгать ему на грудь.

Мужчина скончался от тупой травмы груди и живота, множественных переломов ребер и разрывов внутренних органов. Обвиняемый спрятал труп недалеко от дома.

Сейчас он находится под стражей. Следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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