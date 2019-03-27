Здание музея Семенова в Курске, где произошел пожар, признано аварийным

СЕГОДНЯ 16:47 2019-03-27T16:47:52+03:00

На реконструкцию требуется почти 30 миллионов рублей

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"КП" уже сообщала о пожаре в доме-музее астронома Федора Семенова, которое произошло 26 марта. По предварительной информации, причиной ЧП стала неисправная проводка. Пострадавших нет. Сотрудники музея и студенты Автотехнического колледжа, которые пришли на помощь, оперативно вынесли все экспонаты, мебель и книги.

Как рассказала директор музея Марина Егорова, здание уже давно признано аварийным.

– На его реконструкцию требовалось около 30 млн рублей. В 2012 году был сделан план проектно-сметной документации, но пока ремонт провести не удалось, – сказала она.

Ирина Хмелевская, которая побывала на месте происшествия, пообещала разобраться в ситуации и рассмотреть возможность восстановительных работ. На данный момент необходимо провести корректировку проектно-сметной документации, сообщили в администрации региона.

Пока заместитель губернатора поручила комитету образования и науки в течение двух дней решить вопрос о переезде центра «Поиск» и вечерней школы, которые располагаются в здании дома-музея.

ИСТОЧНИК KP.RU