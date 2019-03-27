В Курске КАМАЗ насмерть сбил женщину

СЕГОДНЯ 15:42 2019-03-27T15:42:22+03:00

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26 марта примерно в 11.41 возле дома №54 по проспекту Ленинского Комсомола на регулируемом перекрестке 74-летний водитель КАМАЗа, двигаясь по проспекту со стороны улицы Лесной в направлении 2-го Промышленного переулка сбил 45-летнюю женщину-пешехода. Женщина переходила проезжую часть дороги, когда на нее налетела громадная машина. В результате ДТП женщина-пешеход с ранением была доставлена в больницу Курска.

Впоследствии она от полученных ранений скончалась в ГКБ №4 Курска, сообщили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU