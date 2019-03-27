2019-03-27T15:20:02+03:00
Происшествия

В Курске воры вынесли из магазина 90 тысяч рублей и товар

Подозреваемых задержали
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Подозреваемым грозит срокПодозреваемым грозит срокФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Сотрудниками Сеймского отдела полиции установили подозреваемых в краже из магазина. Неизвестные ночью забрались в торговое помещение и украли более 90 тысяч рублей, а также товар, хранившийся в подсобке. Общая сумма ущерба сейчас устанавливается.

Оперативники установили причастных к краже за несколько часов. Был определен маршрут их передвижения и нахождения. Ими оказались двое курян 22 и 25 лет. Подозреваемые заранее продумали способ кражи, для этого несколько раз приходили в магазин, осматривали территорию. Краденое перевозили на собственном автомобиле. Их задержали до того, как они успели потратить деньги и сбыть похищенное. Все украденное изъято.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Их показания уже проверили на месте происшествия. До окончания следствия злоумышленники останутся под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске КАМАЗ насмерть сбил женщину
Курянина обвиняют в краже аппаратов для маникюра
Портфель кредитов физическим лицам Сбербанка по итогам 2018 года превысил 6 трлн. рублей
В Курске подвели итоги работы общественной организации «Товарищество Украина-Сейм»
В Курске в ДТП столкнулись четыре автомобиля
На поддержку курских фермеров в 2019 году направят 125 млн рублей
Под Курском нашли склад боеприпасов
В Курске пожарные спасли пятнадцать человек
Под Курском убойный цех работал с нарушениями
Директор курского Водоканала покинул свой пост
В Курске в многоэтажке произошел пожар
По Курску пройдет «Читающий маршрут», посвященный Всемирному дню театра
Курская полиция разыскивает подозреваемого в нанесении увечий
За три года в Курской области построят 16 детских садов
Прибавку к пенсии получат 43 тысячи курских пенсионеров
Под суд идет курянин, из-за которого в ДТП погибли два человека
Под Курском чиновников через суд обязали дать жилье ребенку-инвалиду
За неделю гриппом заболели более 5 тысяч курян
Под Курском перевернулся автомобиль
В Курске в доме-музее Семенова произошло замыкание