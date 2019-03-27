В Курске воры вынесли из магазина 90 тысяч рублей и товар

СЕГОДНЯ 15:20 2019-03-27T15:20:02+03:00

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Сотрудниками Сеймского отдела полиции установили подозреваемых в краже из магазина. Неизвестные ночью забрались в торговое помещение и украли более 90 тысяч рублей, а также товар, хранившийся в подсобке. Общая сумма ущерба сейчас устанавливается.

Оперативники установили причастных к краже за несколько часов. Был определен маршрут их передвижения и нахождения. Ими оказались двое курян 22 и 25 лет. Подозреваемые заранее продумали способ кражи, для этого несколько раз приходили в магазин, осматривали территорию. Краденое перевозили на собственном автомобиле. Их задержали до того, как они успели потратить деньги и сбыть похищенное. Все украденное изъято.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Их показания уже проверили на месте происшествия. До окончания следствия злоумышленники останутся под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU