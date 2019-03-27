Курянина обвиняют в краже аппаратов для маникюра
В Курске установлен подозреваемый в краже товаров с витрины магазина.
- С витрины магазина украли аппараты для проведения маникюра. Установлено, что к хищению причастен курянин, который случайно зашел в павильон и воспользовался скоплением посетителей, что позволило ему совершить кражу, - рассказали в УМВД.
Благодаря камерам на соседних зданиях удалось определить внешность похитителя. В кротчайшие сроки его личность была установлена. Ранее судимый 35-летний курянин похитил аппараты, чтобы подарить их знакомой, но после конфликта с ней передумал. Позже собирался продать, но к этому времени его уже установили сотрудники Северного отдела полиции. Он вновь стал фигурантом уголовного дела. Похищенное уже возвратили владельцам магазина, добавили в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU