2019-03-27T14:39:05+03:00
Происшествия

Курянина обвиняют в краже аппаратов для маникюра

Товар мужчина забрал с витрины
Ольга ДАНИЛОВА
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Полиция выяснила личность подозреваемого с помощью видеокамерПолиция выяснила личность подозреваемого с помощью видеокамерФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курске установлен подозреваемый в краже товаров с витрины магазина.

- С витрины магазина украли аппараты для проведения маникюра. Установлено, что к хищению причастен курянин, который случайно зашел в павильон и воспользовался скоплением посетителей, что позволило ему совершить кражу, - рассказали в УМВД.

Благодаря камерам на соседних зданиях удалось определить внешность похитителя. В кротчайшие сроки его личность была установлена. Ранее судимый 35-летний курянин похитил аппараты, чтобы подарить их знакомой, но после конфликта с ней передумал. Позже собирался продать, но к этому времени его уже установили сотрудники Северного отдела полиции. Он вновь стал фигурантом уголовного дела. Похищенное уже возвратили владельцам магазина, добавили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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