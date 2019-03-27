2019-03-27T11:18:24+03:00
Общество

В Курске подвели итоги работы общественной организации «Товарищество Украина-Сейм»

Благодаря проекту переселенцы из Украины и члены организации узнали об истории курского края через судьбы украинцев
Ольга ДАНИЛОВА
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Курск налаживает связи с УкраинойКурск налаживает связи с УкраинойФото: Светлана ВОЛКОВА
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Организация «Товарищество Украина-Сейм» основана в 1993 году, а новую жизнь получила в 2014 году с приездом Галины Бойко из Винницкой области Украины, которая возглавила общество.

В прошлом году «Товарищество Украина-Сейм» выиграло областной грант с проектом «От Курска до Диканьки – связь времен и имен». Благодаря проекту переселенцы из Украины и члены организации узнали об истории курского края через судьбы украинцев, внесших вклад в его развитие. Они побывали в музее 121-й Рыльско-Киевской Краснознамённой орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии, который находится в лицее-интернате №1. Там увековечена память об их земляках, воевавших в годы Великой Отечественной войны на территории Курской области. В течение года проходили вечера и концерты украинской народной песни: при общественной организации создан творческий ансамбль. Члены проекта узнали историю улиц Курска, носящих украинские названия: Киевской, Сумской, Харьковской, Ахтырской, а также о дружбе курского актера Михаила Щепкина с известным украинским и русским поэтом Тарасом Шевченко. К 205-й годовщине со дня рождения Т.Г. Шевченко в библиотеке имени Ф.А. Семенова «Товарищество Украина-Сейм» организует литературно-музыкальный лекторий «Слово Кобзаря». Мероприятие состоится 27 марта в 15.00.

Особенно важно установить дружеские отношения в молодежной среде. Такие связи уже существуют между школами №31 Курска и №45 Донецка, №50 Курска и №49 Луганска. Последние обе носят имя Ю.А. Гагарина. В апреле в Курске ждут школьников из Луганска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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