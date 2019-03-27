В Курске в ДТП столкнулись четыре автомобиля

СЕГОДНЯ 10:05 2019-03-27T10:05:57+03:00

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26 марта примерно в 18.20 возле дома №5 по улице Александра Невского, по предварительным данным, произошло столкновение автомобилей ГАЗ-322132, за рулем которого был 29-летний водитель, «Ауди 80», за рулем которого был 22-летний водитель, «Мицубиши Лансер» под управлением 29-летнего водителя, и «Лада Гранта», под управлением 32-летнего водителя.

Автомобили ехали со стороны уллицы Дзержинского в сторону Красной Армии в попутном направлении. В результате ДТП женщины-пассажиры 22-х и 54-х лет, которые находились в автомобиле «Ауди 80», получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU