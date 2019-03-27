2019-03-27T09:35:40+03:00
Экономика

На поддержку курских фермеров в 2019 году направят 125 млн рублей

Консультации можно получить по телефону
Ольга ДАНИЛОВА
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По вопросу поддержки нужно обращаться в комитет АПК регионаПо вопросу поддержки нужно обращаться в комитет АПК регионаФото: Из архива КП.
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На грантовую поддержку фермеров в 2019 году будет направлено 125 млн рублей, сообщили в администрации региона. Средства будут выделяться на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, семейных животноводческих ферм, сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

По вопросу господдержки малых форм хозяйствования следует обращаться в комитет АПК Курской области. Необходимые консультации даст Михайлова Марина Витальевна по телефону (4712) 52-07-46.

ИСТОЧНИК KP.RU

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