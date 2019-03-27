Под Курском нашли склад боеприпасов
26 марта на телефон «Службы спасения-112» поступил звонок об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной Войны около станции Сосновый Бор в лесном массиве Беловского района Курской области.
На место обнаружения выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.
Обнаружены: минометные мины 120 мм – три штуки, шесть артснарядов 45 мм. Все это изъято и вывезено на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU