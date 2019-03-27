2019-03-27T08:54:53+03:00
Происшествия

Под Курском нашли склад боеприпасов

Минометные мины и артснаряды лежали в земле со времен Великой Отечественной
Ольга ДАНИЛОВА
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Опасную находку обнаружили в Беловском районеОпасную находку обнаружили в Беловском районеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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26 марта на телефон «Службы спасения-112» поступил звонок об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной Войны около станции Сосновый Бор в лесном массиве Беловского района Курской области.

На место обнаружения выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружены: минометные мины 120 мм – три штуки, шесть артснарядов 45 мм. Все это изъято и вывезено на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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