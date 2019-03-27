В Курске пожарные спасли пятнадцать человек

СЕГОДНЯ 08:46 2019-03-27T08:46:13+03:00

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Сообщение о пожаре в Курске на улице Косухина поступило в «Службу спасения» в 13.02 26 марта. На место были направлены пожарно-спасательные части №1, 3 и 16. По прибытию спасателей, из окон на втором этаже многоквартирного дома шел густой черный дым, который за считанные минуты заполнил весь подъезд.

Чтобы не подвергать риску жизни и здоровье людей, огнеборцы приступили к спасению: всего было выведено на свежий воздух 15 человек, из которых – пять детей. Медицинская помощь никому не потребовалась, сотрудники скорой помощи осмотрели жителей подъезда, сообщили в МЧС. Параллельно со спасательной операцией пожарные проводили тушение очага – огонь уничтожил мебель, бытовую технику, личные вещи в комнате площадью 12 квадратных метров, закопчены стены и потолки во всей квартире. Причины огненного происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU