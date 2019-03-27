2019-03-27T08:46:13+03:00
Происшествия

В Курске пожарные спасли пятнадцать человек

Огонь бушевал в одной из квартир многоэтажки
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Пожар произошел днемПожар произошел днемФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

Сообщение о пожаре в Курске на улице Косухина поступило в «Службу спасения» в 13.02 26 марта. На место были направлены пожарно-спасательные части №1, 3 и 16. По прибытию спасателей, из окон на втором этаже многоквартирного дома шел густой черный дым, который за считанные минуты заполнил весь подъезд.

Чтобы не подвергать риску жизни и здоровье людей, огнеборцы приступили к спасению: всего было выведено на свежий воздух 15 человек, из которых – пять детей. Медицинская помощь никому не потребовалась, сотрудники скорой помощи осмотрели жителей подъезда, сообщили в МЧС. Параллельно со спасательной операцией пожарные проводили тушение очага – огонь уничтожил мебель, бытовую технику, личные вещи в комнате площадью 12 квадратных метров, закопчены стены и потолки во всей квартире. Причины огненного происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске КАМАЗ насмерть сбил женщину
В Курске воры вынесли из магазина 90 тысяч рублей и товар
Курянина обвиняют в краже аппаратов для маникюра
Портфель кредитов физическим лицам Сбербанка по итогам 2018 года превысил 6 трлн. рублей
В Курске подвели итоги работы общественной организации «Товарищество Украина-Сейм»
В Курске в ДТП столкнулись четыре автомобиля
На поддержку курских фермеров в 2019 году направят 125 млн рублей
Под Курском нашли склад боеприпасов
Под Курском убойный цех работал с нарушениями
Директор курского Водоканала покинул свой пост
В Курске в многоэтажке произошел пожар
По Курску пройдет «Читающий маршрут», посвященный Всемирному дню театра
Курская полиция разыскивает подозреваемого в нанесении увечий
За три года в Курской области построят 16 детских садов
Прибавку к пенсии получат 43 тысячи курских пенсионеров
Под суд идет курянин, из-за которого в ДТП погибли два человека
Под Курском чиновников через суд обязали дать жилье ребенку-инвалиду
За неделю гриппом заболели более 5 тысяч курян
Под Курском перевернулся автомобиль
В Курске в доме-музее Семенова произошло замыкание