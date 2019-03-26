2019-03-26T16:54:53+03:00
Общество

Под Курском убойный цех работал с нарушениями

Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности
Яна ШЕЛЕСТ
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Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственностиИндивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственностиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Сотрудники регионального Россельхознадзора провели внепланвую проверка убойного пункта в Тимском районе и выявили нарушения ветеринарного законодательства.

В производственном помещении не в полном объеме оборудованы линии для передвижения туш и иных продуктов убоя, при этом существует возможность соприкосновение туши с полом, а следовательно загрязнения продукции.

На предприятии нет условия для мойки и дезинфекции мелкого инвентаря, а также специальной одежды работников. Отсутствуют места для опорожнения желудков, емкости для сбора непищевых отходов и ветеринарных конфискатов.

Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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