Под Курском убойный цех работал с нарушениями
Сотрудники регионального Россельхознадзора провели внепланвую проверка убойного пункта в Тимском районе и выявили нарушения ветеринарного законодательства.
В производственном помещении не в полном объеме оборудованы линии для передвижения туш и иных продуктов убоя, при этом существует возможность соприкосновение туши с полом, а следовательно загрязнения продукции.
На предприятии нет условия для мойки и дезинфекции мелкого инвентаря, а также специальной одежды работников. Отсутствуют места для опорожнения желудков, емкости для сбора непищевых отходов и ветеринарных конфискатов.
Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU