Под Курском убойный цех работал с нарушениями

СЕГОДНЯ 16:53 2019-03-26T16:54:53+03:00

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Сотрудники регионального Россельхознадзора провели внепланвую проверка убойного пункта в Тимском районе и выявили нарушения ветеринарного законодательства.

В производственном помещении не в полном объеме оборудованы линии для передвижения туш и иных продуктов убоя, при этом существует возможность соприкосновение туши с полом, а следовательно загрязнения продукции.

На предприятии нет условия для мойки и дезинфекции мелкого инвентаря, а также специальной одежды работников. Отсутствуют места для опорожнения желудков, емкости для сбора непищевых отходов и ветеринарных конфискатов.

Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU