Директор курского Водоканала покинул свой пост

СЕГОДНЯ 16:27 2019-03-26T16:27:42+03:00

С 26 марта на пост руководителя курского Водоканала назначен Олег Машошин Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Николай Цуканов освобожден от должности по собственному желанию

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Директора муниципального унитарного предприятия «Водоканал города Курска» Николая Цуканова освободили от занимаемой должности по собственному желанию 25 марта 2019 года.

С 26 марта на пост руководителя курского Водоканала назначен Олег Машошин, занимавший должность заместителя директора МУП.

Напомним, что директору курского Водоканала уйти с занимаемой должности предложил Роман Старовойт во время посещения проспекта Клыкова.

ИСТОЧНИК KP.RU