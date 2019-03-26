2019-03-26T16:27:42+03:00
Недвижимость

Директор курского Водоканала покинул свой пост

Николай Цуканов освобожден от должности по собственному желанию
Яна ШЕЛЕСТ
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С 26 марта на пост руководителя курского Водоканала назначен Олег МашошинС 26 марта на пост руководителя курского Водоканала назначен Олег МашошинФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Директора муниципального унитарного предприятия «Водоканал города Курска» Николая Цуканова освободили от занимаемой должности по собственному желанию 25 марта 2019 года.

С 26 марта на пост руководителя курского Водоканала назначен Олег Машошин, занимавший должность заместителя директора МУП.

Напомним, что директору курского Водоканала уйти с занимаемой должности предложил Роман Старовойт во время посещения проспекта Клыкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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