Директор курского Водоканала покинул свой пост
Николай Цуканов освобожден от должности по собственному желанию
С 26 марта на пост руководителя курского Водоканала назначен Олег МашошинФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Директора муниципального унитарного предприятия «Водоканал города Курска» Николая Цуканова освободили от занимаемой должности по собственному желанию 25 марта 2019 года.
С 26 марта на пост руководителя курского Водоканала назначен Олег Машошин, занимавший должность заместителя директора МУП.
Напомним, что директору курского Водоканала уйти с занимаемой должности предложил Роман Старовойт во время посещения проспекта Клыкова.
ИСТОЧНИК KP.RU