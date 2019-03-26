В Курске в многоэтажке произошел пожар

СЕГОДНЯ 15:45 2019-03-26T15:45:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В 13:02 26 марта на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Курск, улица Косухина, сообщили в ГУ МЧС России по Курской области.

На место происшествия выезжали пожарные 3,1,16 ПСЧ Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Информация о происшествии уточняется.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU