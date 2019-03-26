По Курску пройдет «Читающий маршрут», посвященный Всемирному дню театра

СЕГОДНЯ 15:00 2019-03-26T15:00:42+03:00

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27 марта в 11.00 Централизованная система библиотек Курска совместно с МУП «Курскэлектротранс» приглашают курян и гостей города стать участниками очередного этапа проекта «Читающий маршрут», посвященного Всемирному дню театра.

Организаторы расскажут пассажирам о ключевых датах и событиях в становлении театрального искусства России, об известных театральных режиссерах и актерах, а также об истории одного из старейших театров России - Курского государственного драматического театра имени А.С. Пушкина. Особое внимание будет уделено знакомству с произведениями отечественной и зарубежной литературы, которые легли в основу спектаклей 227-го театрального сезона, среди них - «Барышня-крестьянка» А. Пушкина, «Чайка» А. Чехова, «Бешеные деньги» А. Островского, «Гамлет» У. Шекспира, «Протрет Дориана Грея» О. Уайльда.

На остановке «Драмтеатр им. Пушкина» определится «счастливый пассажир», который станет обладателем призов от организаторов - электронного информационно-библиографического издания «Курск театральный» и билета в театр.

На площадке «Читающего маршрута» куряне и гости города смогут воспользоваться услугами «Книгообмена», а также получат на память сувениры, тематические буклеты и флаеры.

Стартует троллейбус с Красной площади в 11.00, далее - по маршруту № 1 «Знаменский собор – ККПФ – Знаменский собор».

ИСТОЧНИК KP.RU