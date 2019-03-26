Курская полиция разыскивает подозреваемого в нанесении увечий

СЕГОДНЯ 14:32 2019-03-26T14:32:08+03:00

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Курские полицейские устанавливают личность предполагаемого подозреваемого в нанесении телесных повреждений курянину. 8 марта 2018 года неизвестный по улице Челюскинцев в Курске причинил увечья молодому человеку и скрылся.

С помощью записей с камер видеонаблюдения сотрудники полиции определили внешность предполагаемого подозреваемого. Сейчас устанавливается его личность.

Всем, кому известные данные молодого человека, место жительства или возможное передвижение, могут конфиденциально сообщать об этом по телефону 02, с мобильного 102, номеру 70-22-06, 8-906-575-46-2 в любой отдел полиции или любому сотруднику полиции.

https://media.mvd.ru/files/video/1536500

ИСТОЧНИК KP.RU