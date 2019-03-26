За три года в Курской области построят 16 детских садов

СЕГОДНЯ 14:13 2019-03-26T14:13:52+03:00

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В Курске на проспекте Дериглазова открылся новый детский сад комбинированного типа №19. Детский сад рассчитан на 280 мест. В нем будут размещены 12 групп, в том числе, ясельные для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.

Это третий детский сад в Курске, построенный по новому проекту. В нем есть все для комфортного быта и обучения: просторные игровые комнаты, спортивный и актовый залы, удобная мебель и современный интерьер. Решены вопросы организации полноценного питания, проведения музыкальных, спортивных, учебных и оздоровительных мероприятий. Также полностью обустроена прилегающая территория.

Стоимость строительства нового детского сада составила 215 млн рублей, из них около 11 млн рублей – средства из городского бюджета, почти 59 млн рублей – из областного, остальная сумма – из федерального.

Объект выполнен в рамках нацпроекта «Демография», одна из задач которого полностью устранить очереди в дошкольные образовательные учреждения. В Курской области ситуация с обеспечением местами в детских садах детей в возрасте от 3 до 7 лет существенно улучшилась за последнее время. Теперь усилия также сосредоточены на создании ясельных групп, отметили в администрации региона.

В Курской области уже сформирована программа на ближайшие три года. В планах построить 16 детских садов, в том числе для ребятишек ясельного возраста. Всего это будет 1190 мест. До 2021 года местные власти планируют полностью должны исключить очередь в ясельные группы.

ИСТОЧНИК KP.RU