Прибавку к пенсии получат 43 тысячи курских пенсионеров

СЕГОДНЯ 14:08 2019-03-26T14:08:40+03:00

В денежном выражении прибавка будет небольшой Фото: Светлана ВОЛКОВА

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С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии. При индексации социальных пенсий также повышаются все выплаты, установленные исходя из соответствующего размера социальной пенсии. Чтобы самостоятельно определить сумму увеличения, нужно умножить размер социальной пенсии на коэффициент индексации (1,02).

Например, у получателя социальной пенсии, инвалида I группы, в марте размер пенсии составлял 10 567 руб. 73 коп. Соответственно, новый размер пенсии составит 10 779 руб. 08 коп.: 10 567,73 x 1,02 = 10 779,08, т.е. пенсия увеличится на 211 руб. 35 коп.

В Курской области повышение коснется около 43 тысяч пенсионеров.

В Пенсионном фонде напоминают, что с 1 января 2019 года страховые пенсии (включая фиксированную выплату) неработающих пенсионеров увеличились на 7,05%, а с 1 февраля текущего года на 4,3% проиндексирована ежемесячная денежная выплата для федеральных льготников.

В августе 2019 года будет проведена корректировка страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU