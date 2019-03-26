Под суд идет курянин, из-за которого в ДТП погибли два человека

СЕГОДНЯ 14:06 2019-03-26T14:06:17+03:00

В аварии погибла 15-летняя школьница и 42-летняя местная жительница Фото: УМВД России по Курской области.

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Прокурор Дмитриевского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя города Дмитриева. Молодой человек обвиняется в нарушении ПДД и эксплуатации ТС, которые повлекли смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека.

24 октября 2018 года обвиняемый ехал на ВАЗе-21053 по улице Красной в Дмитриеве. При этом шины на автомобиле имели различный рисунок протектора и были практически лысые. Водитель двигался в населенном пункте со скоростью 70-80 км/ч, что дорожные и метеоусловия не позволяли.

В результате молодой человек выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом. В аварии погибла 15-летняя школьница и 42-летняя местная жительница. Ее 21-летний сын и сам водитель получили травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU