Под Курском чиновников через суд обязали дать жилье ребенку-инвалиду
В прокуратуру Курского района обратилась курянка с просьбой помочь в получении жилья.
Женщина живет на съемной квартире с двумя несовершеннолетними детьми. Один из них - инвалид, страдает тяжелой формой хронического заболевания, при котором совместное проживание в одной квартире невозможно. Собственного жилья у женщины нет, семья признана малоимущей.
Прокурор Курского района направил в суд иск, в котором потребовал обязать администрацию Курского района обеспечить семью жилым помещением с учетом дополнительной площади.
Требования прокурора суд удовлетворил. Администрация Курского района обязана предоставить семье по договору социального найма во внеочередном порядке жилье с учетом площади, необходимой для проживания одного взрослого члена семьи, рассказали в ведомстве.
Решение суда первой инстанции было обжаловано ответчиком в апелляционном порядке. Судебная коллегия по гражданским делам Курского областного суда решение оставила без изменения и оно вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU