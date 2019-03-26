Под Курском чиновников через суд обязали дать жилье ребенку-инвалиду

СЕГОДНЯ 13:55 2019-03-26T13:55:35+03:00

Женщина с двумя детьми вынуждена была снимать квартиру Фото: Из архива КП.

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В прокуратуру Курского района обратилась курянка с просьбой помочь в получении жилья.

Женщина живет на съемной квартире с двумя несовершеннолетними детьми. Один из них - инвалид, страдает тяжелой формой хронического заболевания, при котором совместное проживание в одной квартире невозможно. Собственного жилья у женщины нет, семья признана малоимущей.

Прокурор Курского района направил в суд иск, в котором потребовал обязать администрацию Курского района обеспечить семью жилым помещением с учетом дополнительной площади.

Требования прокурора суд удовлетворил. Администрация Курского района обязана предоставить семье по договору социального найма во внеочередном порядке жилье с учетом площади, необходимой для проживания одного взрослого члена семьи, рассказали в ведомстве.

Решение суда первой инстанции было обжаловано ответчиком в апелляционном порядке. Судебная коллегия по гражданским делам Курского областного суда решение оставила без изменения и оно вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU