За неделю гриппом заболели более 5 тысяч курян
Управление Роспотребнадзора по Курской области подвело итоги тематического консультирования по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, проходившего в формате «горячей линии».
Всего на телефоны «горячей линии» поступило 386 звонков. Ежедневно с 9.00 до 17.00 врачи-эпидемиологи информировали граждан по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, разъясняли, чем отличаются симптомы этих заболеваний и какие меры необходимо предпринять при первых признаках недомогания, давали рекомендации для родителей, как уберечь детей от простуды и вирусных инфекций, озвучивали правила использования масок и других неспецифических мер профилактики респираторных инфекций.
Управление Роспотребнадзора по Курской области продолжает еженедельный мониторинг за заболеваемостью гриппом и ОРВИ и лабораторный мониторинг за циркуляцией вирусов гриппа и других респираторных вирусов.
По итогам прошедшей недели в целом по области показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 42,9%, отметили в Роспотребнадзоре.
В целом по области за неделю заболели гриппом и ОРВИ 5076 человек, 74,4% больных - дети.
Наблюдается снижение активности эпидпроцесса, добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU