За неделю гриппом заболели более 5 тысяч курян

СЕГОДНЯ 13:34 2019-03-26T13:34:49+03:00

Эпидпроцесс в Курской области идет на спад Фото: Из архива КП.

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Управление Роспотребнадзора по Курской области подвело итоги тематического консультирования по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, проходившего в формате «горячей линии».

Всего на телефоны «горячей линии» поступило 386 звонков. Ежедневно с 9.00 до 17.00 врачи-эпидемиологи информировали граждан по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, разъясняли, чем отличаются симптомы этих заболеваний и какие меры необходимо предпринять при первых признаках недомогания, давали рекомендации для родителей, как уберечь детей от простуды и вирусных инфекций, озвучивали правила использования масок и других неспецифических мер профилактики респираторных инфекций.

Управление Роспотребнадзора по Курской области продолжает еженедельный мониторинг за заболеваемостью гриппом и ОРВИ и лабораторный мониторинг за циркуляцией вирусов гриппа и других респираторных вирусов.

По итогам прошедшей недели в целом по области показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 42,9%, отметили в Роспотребнадзоре.

В целом по области за неделю заболели гриппом и ОРВИ 5076 человек, 74,4% больных - дети.

Наблюдается снижение активности эпидпроцесса, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU