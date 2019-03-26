2019-03-26T13:32:57+03:00
Происшествия

Под Курском перевернулся автомобиль

ДТП произошло в Советском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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59-летний пассажир получил ранения59-летний пассажир получил раненияФото: Из архива "КП"
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25 марта примерно в 6.45 64-летний водитель автомобиля ВАЗ-212140 ехал по автодороге Курск-Касторное. На 120 километре трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением.

Машина съехала в кювет и перевернулась. 59-летний пассажир получил ранения и был доставлен в Советскую районную больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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