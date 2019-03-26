Под Курском перевернулся автомобиль

СЕГОДНЯ 13:30 2019-03-26T13:32:57+03:00

Изменить размер текста: A A

25 марта примерно в 6.45 64-летний водитель автомобиля ВАЗ-212140 ехал по автодороге Курск-Касторное. На 120 километре трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением.

Машина съехала в кювет и перевернулась. 59-летний пассажир получил ранения и был доставлен в Советскую районную больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU