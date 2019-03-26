В Курске в доме-музее Семенова произошло замыкание

СЕГОДНЯ 12:50 2019-03-26T13:12:05+03:00

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26 марта утром в Курске на улице Семеновской в доме музее Федора Семенова сработала пожарная сигнализация, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.

На место ЧП прибыли спасатели, в доме наблюдалось сильное задымление. Музей обесточили, сотрудников вывели, мебель и предметы интерьера – вынесли на улицу.

Пожар удалось предотвратить. По предварительным данным, в музее произошло замыкание электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU