В Курске в доме-музее Семенова произошло замыкание
Из-за сильного задымления сработала сигнализация
Пожар удалось предотвратитьФото: Яна ШЕЛЕСТ
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26 марта утром в Курске на улице Семеновской в доме музее Федора Семенова сработала пожарная сигнализация, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.
На место ЧП прибыли спасатели, в доме наблюдалось сильное задымление. Музей обесточили, сотрудников вывели, мебель и предметы интерьера – вынесли на улицу.
Пожар удалось предотвратить. По предварительным данным, в музее произошло замыкание электропроводки.
ИСТОЧНИК KP.RU