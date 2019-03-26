2019-03-26T12:11:11+03:00
Общество

В Курске пройдет конкурс чтецов

В региональном этапе примут участие более 80 школьников
Ольга ДАНИЛОВА
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В Курской области пройдет конкурс чтецовВ Курской области пройдет конкурс чтецовФото: Светлана ВОЛКОВА
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27 марта в 10.00 в Курской областной научной библиотеке имени Николая Асеева ( Курск, ул. Ленина, 49) пройдет региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» среди учеников Курской области.

Конкурс юных чтецов – соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей, не входящих в школьную программу по литературе.

В региональном этапе конкурса примут участие более 80 школьников, победителей районного этапа. При прослушивании участников учитывается выбор текста произведения, грамотная речь, артистизм исполнения, глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста.

Победители будут награждены дипломами, а также станут участниками Всероссийского финала конкурса, который состоится в мае детском центре «Артек».

ИСТОЧНИК KP.RU

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