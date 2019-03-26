В Курской области идет подготовка к пожароопасному сезону

СЕГОДНЯ 12:02 2019-03-26T12:02:41+03:00

Для обеспечения пожарной безопасности в Лесопожарном центре и лесхозах готовятся к работе шесть пожарно-химических станций Фото: из открытых источников

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Курские лесники начали подготовку к пожароопасному сезону: им предстоит создать противопожарные минерализованные полосы и шлагбаумы на дорогах. Кроме того, в местах массового посещения лесов, а также вдоль автотрасс лесоводы оборудуют места отдыха для населения со специальной наглядной агитацией, которая призывает не только к сбережению лесов и недопущению пожаров, но и информирует о едином номере лесной охраны 8-800-100-94-00.

Для обеспечения пожарной безопасности в Лесопожарном центре и лесхозах готовятся к работе шесть пожарно-химических станций. В этом году при необходимости к тушению пожаров будет привлечено более тысячи человек и почти 400 единиц техники.

26 марта проходит областная командно-штабная тренировка по действиям органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РС ЧС по предупреждению и ликвидации ЧС природного характера, в том числе по тушению лесных пожаров.

Напомним, в прошлом году на землях лесного фонда в Курской области, лесных пожаров не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU