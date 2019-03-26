В Курске уничтожили надписи с рекламой наркотиков
Рейд прошел в Сеймском округе
Надписи закрасили краскойФото: УМВД России по Курской области.
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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков вместе с молодежными активистами приняли участие в рейде по ликвидации надписей с рекламой наркотиков в Сеймском округе.
Более всего надписей оказалось на улицах Гагарина и Серегина. Некоторые жилые дома были буквально обезображены наркорекламой. Надписи закрасили краской. Всего в этом году молодежные активисты уничтожили 151 надпись, а в 2018 - 2346.
В УМВД по Курской области предупреждают, что пропаганда либо незаконная реклама наркотиков влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU