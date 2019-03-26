В Курске уничтожили надписи с рекламой наркотиков

СЕГОДНЯ 11:50 2019-03-26T11:51:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков вместе с молодежными активистами приняли участие в рейде по ликвидации надписей с рекламой наркотиков в Сеймском округе.

Более всего надписей оказалось на улицах Гагарина и Серегина. Некоторые жилые дома были буквально обезображены наркорекламой. Надписи закрасили краской. Всего в этом году молодежные активисты уничтожили 151 надпись, а в 2018 - 2346.

В УМВД по Курской области предупреждают, что пропаганда либо незаконная реклама наркотиков влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU