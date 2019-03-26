СЕГОДНЯ 11:26 2019-03-26T11:29:08+03:00

Огонь способен за считанные секунды перекинуться на другой участок и на дома Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Изменить размер текста: A A

В Курской области увеличилось количество палов. За прошедшие сутки пожарные 18 раз выезжали на сообщения о горении сухой травы.

В выходные дни ожидается теплая и сухая погода, многие куряне отправятся на свои приусадебные участки наводить порядок, в том числе сжигать траву и мусор. Врио первого заместителя начальника ГУ МЧС по Курской области Дмитрий Демьяненко предупреждает, что в ветреную погоду, а также при несоблюдении правил пожарной безопасности, огонь способен за считанные секунды перекинуться на другой участок и на дома.

Штраф для граждан, нарушающих правила пожарной безопасности, составляет от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 6 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц - от 15 до 200 тысяч рублей. Во время действия особого противопожарного режима размеры штрафов увеличиваются практически в два раза. За пожар, уничтоживший имущество граждан или причинивший вред здоровью, предусмотрена уголовная ответственность.

Главное управление МЧС по Курской области обращается к курянам и гостям региона с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Если Вы стали свидетелем пожара или неконтролируемого пала травы, который может стать реальной угрозой жилым строениям, звоните на единый номер вызова экстренных служб «112».

ИСТОЧНИК KP.RU