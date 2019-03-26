2019-03-26T11:18:39+03:00
Общество

«Мираторг» начал строительство периферийных объектов мясохладобойни в Курской области

Агрохолдинг реализует в области масштабный инвестиционный проект по удвоению свиноводческих мощностей, который позволит вывести регион в лидеры по производству свинины в России
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Важнейшей составляющей проекта является строительство в регионе крупнейшей в Европе роботизированной мясохладобойни мощностью 525 тыс. тонн в убойном весе в год. Агрохолдинг приступил к возведению предприятия по убою и переработке свиней в Октябрьском районе в сентябре 2017 года. На сегодняшний день в активной фазе строительства находятся основные корпуса мясохладобойни: в завершающей стадии устройство каркаса цеха глубокой переработки, в цехе по убою смонтировано 50% металлоконструкций, начаты работы по устройству кровли, на блоке обвалки в ближайшее время будет закончено устройство фундаментов, начаты работы по монтажу колонн и кирпичной кладке.

Сейчас на объекте реализуется строительство периферийных зданий – резервуаров чистой воды, здания водоподготовки, энергоцентра, контрольно-пропускных пунктов, дезбарьеров и пр. Начаты работы по устройству высоковольтной воздушной линии и монтажу холодоснабжения.

- Возведение мясохладобойни ведется в строгом соответствии с намеченным графиком. Еще на стадии строительства предприятие позволяет обеспечить положительный мультипликативный эффект для экономики региона: значительная часть стройматериалов закупается у курских поставщиков, созданы новые рабочие места для местных жителей, - прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».

ИСТОЧНИК KP.RU

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