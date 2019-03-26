2019-03-26T10:47:13+03:00
Общество

В Курске пропал 17-летний подросток

Владимир Гирлин ушел из дома 25 марта и не вернулся
Яна ШЕЛЕСТ
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Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, глаза карие, волосы темно-русыеПриметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, глаза карие, волосы темно-русыеФото: Соцсети
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17-летний Владимир Гирлин вышел из дома в Курске 25 марта и назад не вернулся, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Курск».

Его приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, глаза карие, волосы темно-русые.

Был одет: черная куртка, черные джинсы, черная кофта с капюшоном, черные ботинки.

С собой: черный рюкзак.

Требуется помощь добровольцев. Всех, кто знает что-то местонахождении парян или желает помочь в его поисках, просят позвонить по телефону: 8-930-853-83-90

ИСТОЧНИК KP.RU

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