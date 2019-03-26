Курские таможенники задержали на границе 9,5 тонн детских подгузников
На таможню автомобильного пункта пропуска Крупец для выезда из России прибыл грузовик с полуприцепом, зарегистрированный в Украине. Согласно документам, в нем находилось семь тонн детских подгузников.
Таможенники перевесили товар и выявили превышение фактического веса на 2,5 тонны. Объяснить несоответствие веса товара сведениям, заявленным в документах, украинский перевозчик не смог.
В отношении транспортной компании из Украины, которая предоставила недостоверные данные о весе товара составили протокол об административном правонарушении. Постановление по делу вынесет суд. Нарушителю таможенного законодательства грозит крупный штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU