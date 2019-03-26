2019-03-26T10:10:07+03:00
Общество

Курские таможенники задержали на границе 9,5 тонн детских подгузников

Грузовик с товаром ехал из России на Украину
Яна ШЕЛЕСТ
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Нарушителю таможенного законодательства грозит крупный штрафНарушителю таможенного законодательства грозит крупный штраф
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На таможню автомобильного пункта пропуска Крупец для выезда из России прибыл грузовик с полуприцепом, зарегистрированный в Украине. Согласно документам, в нем находилось семь тонн детских подгузников.

Таможенники перевесили товар и выявили превышение фактического веса на 2,5 тонны. Объяснить несоответствие веса товара сведениям, заявленным в документах, украинский перевозчик не смог.

В отношении транспортной компании из Украины, которая предоставила недостоверные данные о весе товара составили протокол об административном правонарушении. Постановление по делу вынесет суд. Нарушителю таможенного законодательства грозит крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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