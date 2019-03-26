В Курске отметили День работников культуры

СЕГОДНЯ 09:24 2019-03-26T09:25:08+03:00

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В концертном зале «Свиридовский» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работников культуры. Роман Старовойт рассказал о достижениях региона в культурной сфере, и вручил награды.

— Среди наших земляков большое количество выдающихся людей. Это и живописцы, и скульпторы, и писатели, и музыканты. Наша задача не только сохранять память о них, но и популяризировать их творчество. И конечно важно оказывать содействие тем, кто сейчас работает в сфере искусства, - подчеркнул врио губернатора.

В ближайшие пять лет предстоит «переформатировать» сферу по трем направлениям: поддержка талантов, оцифровка книжных фондов и благоустройство объектов культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU