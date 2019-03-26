В курской кадастровой палате пройдут "горячие линии"

СЕГОДНЯ 09:10 2019-03-26T09:10:58+03:00

Задать свои вопросы по телефону можно будет 27 и 28 марта

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27 и 28 марта в Кадастровой палате по Курской проведут горячие линии. 27 марта с 10.00 до 12.00 начальник отдела ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Марина Колеватова проведет горячую линию для граждан. Куряне смогут задать вопросы по процедуре кадастрового учета земельных участков, объектов капитального строительства, уточнить, кто вправе обратиться с заявлением о кадастровом учете или с запросом о предоставлении сведений из ЕГРН, узнать об изменениях законодательства в сфере кадастрового учета и получить ответы на другие вопросы. Звонки будут приниматься по телефону 8 (4712) 72-40-01.

28 марта с 14.00 до 16.00 состоится горячая линия для кадастровых инженеров. На вопросы профессиональных участников рынка кадастровых работ ответят начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий №1 Павлова Наталья Николаевна и начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий №2 Сараева Татьяна Ивановна. Звонки от кадастровых инженеров будут приниматься по телефону 8 (4712) 72-40-01.

Обращаем внимание: по вопросам организационного и справочного характера граждане могут обратиться к консультанту независимо от времени проведения горячей линии, позвонив по номеру: 8 (4712) 72-40-01 ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 09.00 до 18.00 с понедельника по четверг и с 09.00 до 17.00 в пятницу.

ИСТОЧНИК KP.RU