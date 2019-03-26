В администрации Курской области - новые кадровые перестановки

СЕГОДНЯ 09:03 2019-03-26T09:03:18+03:00

Команда администрации региона все еще формируется Фото: Светлана ВОЛКОВА

К свим обязанностям приступил новый председатель комитета по управлению имуществом

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Врио губернатора Курской области Роман Старовойт подписал несколько документов о назначениях в администрации региона. На должность председателя комитета по управлению имуществом Курской области с 26 марта заступает Игорь Вячеславович Куцак.

Председателями комитета финансов Курской области и комитета цифрового развития и связи Курской области остаются Людмила Васильевна Положенцева и Борис Валентинович Юровчик. Мобилизационное управление Курской области возглавит Александр Валентинович Бочманов, добавили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU