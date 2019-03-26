В администрации Курской области - новые кадровые перестановки
К свим обязанностям приступил новый председатель комитета по управлению имуществом
Команда администрации региона все еще формируетсяФото: Светлана ВОЛКОВА
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Врио губернатора Курской области Роман Старовойт подписал несколько документов о назначениях в администрации региона. На должность председателя комитета по управлению имуществом Курской области с 26 марта заступает Игорь Вячеславович Куцак.
Председателями комитета финансов Курской области и комитета цифрового развития и связи Курской области остаются Людмила Васильевна Положенцева и Борис Валентинович Юровчик. Мобилизационное управление Курской области возглавит Александр Валентинович Бочманов, добавили в администрации региона.
ИСТОЧНИК KP.RU