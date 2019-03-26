2019-03-26T08:58:47+03:00
Спорт

В Курске стартовал первый турнир по мини-футболу имени Сергея Широбокова

Победителей состязания определят 27 марта
Ольга ДАНИЛОВА
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Турнир проходит в КурскеТурнир проходит в КурскеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Инициаторами соревнования выступили Пограничное управление ФСБ России по Курской области, комитет по физической культуре и спорту Курской области, АФК «Авангард».

В начале мероприятия участникам и гостям турнира рассказали о подвиге старшего прапорщика Пограничной службы ФСБ России по Курской области Сергея Широбокова. 30 сентября 2017 года он погиб при задержании террористов в поселке Теткино. Указом Президента Российской Федерации Широбоков посмертно награжден Орденом Мужества. Перед началом матча в память о герое объявили минуту молчания.

Турнир планируется сделать традиционным. Первый турнир им. С.В. Широбокова собрал восемь детских футбольных команд из Курска и города Красногорска Московской области. Всем участникам не больше 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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