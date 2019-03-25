2019-03-25T17:28:22+03:00
Общество

26 марта в центре Курска будет ограничено движение

В городе пройдут антитеррористические учения
Яна ШЕЛЕСТ
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Движение будет ограничено с 7 до 18.00Движение будет ограничено с 7 до 18.00Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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26 марта в Курске на улице Советской пройдут антитеррористические учения. Департамент транспорта, связи и дорожного хозяйства города Курска сообщает, что во время учебно-практических мероприятий с 7.00 до 18.00 будет временно ограничено движение автомобильного транспорта.

Проезд закроют по улицам: Щепкина, Карла Либнехта, на участке ул. Большевиков - от перекрестка с ул. Советской до перекрестка с ул. Щепкина, а также на участке ул. Советской - от перекрестка с ул. Большевиков до перекрестка с ул. Дзержинского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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