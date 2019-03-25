2019-03-25T17:13:40+03:00
Общество

Курские лесники готовятся к пожароопасному сезону

В прошлом году лесных пожаров удалось избежать
Яна ШЕЛЕСТ
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К тушению пожаров будет привлечено более тысячи человекК тушению пожаров будет привлечено более тысячи человекФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Курские лесники готовятся к пожароопасному сезону. В ближайшее время они создадут противопожарные минерализованные полосы и установят шлагбаумы на дорогах.

В местах массового посещения лесов, а также вдоль автотрасс лесоводы оборудуют места отдыха с плакатами, призывающими к недопущению пожаров и информацией о едином номере лесной охраны 8-800-100-94-00.

В лесопожарном центре и лесхозах готовят к работе шесть пожарно-химических станций. В этом году при необходимости к тушению пожаров будет привлечено более тысячи человек и почти 400 единиц техники.

26 марта пройдет областная командно-штабная тренировка по действиям органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РС ЧС по предупреждению и ликвидации ЧС природного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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