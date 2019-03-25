В Курске продавца ювелирного магазина обвиняются в присвоении товара

СЕГОДНЯ 17:08 2019-03-25T17:08:11+03:00

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Следственное управление УМВД России по Курску направило в суд уголовное дело по факту присвоения имущества сотрудницей одного из ювелирных магазинов областного центра.

Продавец похитила с витрин торгового зала золотые изделия на сумму почти 50 тысяч рублей, которые позже сбывала, рассказали в полиции.

- Для сокрытия следов преступления, она срезала бирки с похищенных ювелирных изделий и крепила их на замененные украшения, выполненные из недрагоценных металлов, создавая видимость наличия украденных ранее золотых изделий в ювелирном магазине. Противоправные действия она совершала, когда точно знала, что инвентаризация со сканированием торговых бирок не будет проводиться, - сообщили в пресс-службе УМВД.

Следствием собраны достаточные доказательства для предъявления женщине обвинения. В отношении нее возбуждено уголовного дело по ст. 160 УК РФ «Присвоение вверенного имущества». В настоящее время оно направлено в суд для принятия законного решения. Санкция статьи за совершенное преступление предусматривает до двух лет лишения свободы, добавили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU