2019-03-25T16:56:37+03:00
Звезды

В Курске покажут мюзикл-шоу «Нотр Дам де Пари. Ромео и Джульетта»

Зрители окунутся в атмосферу древнего Парижа
Ольга ДАНИЛОВА
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В главных ролях - Светлана Светикова и Эд ШульжевскийВ главных ролях - Светлана Светикова и Эд ШульжевскийФото: предоставлено организаторами.
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Незабываемое шоу от звезд российских мюзиклов и актеров первого состава спектаклей «Нотр Дам де Пари», «Ромео и Джульетта», «Кабаре», «Три мушкетера» покажет в Курске.

Зрители окунутся в атмосферу древнего Парижа, потанцуют на его улицах вместе с цыганкой Эсмеральдой, познают любовь и боль молодого горбуна, увидят предательство капитана Феба, станут свидетелями встречи Ромео и Джульетты, почувствуют беду от вражды Монтекки и Капулетти, пробегут по городу вместе с Королями Ночной Вероны.

Атмосфера и эмоции великих мюзиклов не оставит вас равнодушными и запомнятся на всю жизнь, благодаря таланту прекрасных актеров -Светланы Светиковой, Эда Шульжевского, Петра Маркина, Александра Постоленко, Юлии Артемовой, Вячеслава Гнедака, Ольги Ворожцовой.

16 апреля 19.00, МегаГринн

ИСТОЧНИК KP.RU

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