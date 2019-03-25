Из Курска вывезли на полигон 333 кубометра бытовых отходов

СЕГОДНЯ 16:33 2019-03-25T16:33:49+03:00

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22 марта в областном центре прошла очередная «санитарная пятница». По информации, предоставленной городским комитетом ЖКХ, участие в работах по наведению порядка приняли в общей сложности около 10 тысяч человек - работники отраслевых и территориальных подразделений городской администрации, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, представители коллективов предприятий и организаций, расположенных на территории города. Для очистки от бытового мусора парков, скверов, улиц и площадей было задействовано 44 единицы спецтехники. В ходе уборки собрано и вывезено на полигон 333 кубометра бытовых отходов, сказали в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU