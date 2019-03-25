Куряне стали больше брать жилищных кредитов
За первый месяц 2019 года в Курской области выдано ипотечных кредитов на 1,1 млрд рублей. Это на 23,5% больше, чем в январе прошлого года. Количество выданных за месяц жилищных кредитов составило 629.
По данным Курского отделения Банка России общий объем ипотечной задолженности в регионе достиг 35,9 млрд рублей. При этом доля просроченных кредитов незначительна – 0,8% от имеющейся задолженности.
По итогам января средняя сумма жилищного кредита в Курской области составила 1,7 миллиона рублей, средний срок кредита увеличился примерно на год - до 17,5 месяцев.
- Мы отмечаем сохранение высокого спроса на рынке жилищного кредитования. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях в регионе к началу февраля сложилась на уровне 9,83%, - сообщил управляющий Отделением Курск Евгений Овсянников.
На 1 февраля в Курской области действовали один региональный банк, два филиала банков, головная организация которых находится в другом регионе, а также 226 обособленных структурных подразделений (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).
ИСТОЧНИК KP.RU