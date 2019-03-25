2019-03-25T16:23:10+03:00
Деловой Курск

Куряне стали больше брать жилищных кредитов

Средняя ставка по ипотеке в регионе приближается к 10%
Ольга ДАНИЛОВА
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По итогам января средняя сумма жилищного кредита в Курской области составила 1,7 млн рублейПо итогам января средняя сумма жилищного кредита в Курской области составила 1,7 млн рублейФото: Светлана ВОЛКОВА
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За первый месяц 2019 года в Курской области выдано ипотечных кредитов на 1,1 млрд рублей. Это на 23,5% больше, чем в январе прошлого года. Количество выданных за месяц жилищных кредитов составило 629.

По данным Курского отделения Банка России общий объем ипотечной задолженности в регионе достиг 35,9 млрд рублей. При этом доля просроченных кредитов незначительна – 0,8% от имеющейся задолженности.

По итогам января средняя сумма жилищного кредита в Курской области составила 1,7 миллиона рублей, средний срок кредита увеличился примерно на год - до 17,5 месяцев.

- Мы отмечаем сохранение высокого спроса на рынке жилищного кредитования. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях в регионе к началу февраля сложилась на уровне 9,83%, - сообщил управляющий Отделением Курск Евгений Овсянников.

На 1 февраля в Курской области действовали один региональный банк, два филиала банков, головная организация которых находится в другом регионе, а также 226 обособленных структурных подразделений (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).

ИСТОЧНИК KP.RU

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