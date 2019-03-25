Курянина будут судить за покушение на изнасилование

СЕГОДНЯ 16:14 2019-03-25T16:14:23+03:00

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СК передал в суд уголовное дело против 33-летнего жителя Беловского района. Его обвиняют по ч.3 ст.30, ч. 1 ст. 132 УК РФ (покушение на иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия).

По версии следствия 2 января 37-летняя женщина пришла в гости к своей знакомой, которая жила в одном из домов слободы Белая Беловского района с сожителем. Там вместе они стали выпивать.

3 января примерно в четыре часа ночи мужчина, повалил гостью на пол и нанес ей несколько ударов рукой по лицу, а затем попытался изнасиловать. Но женщина оказала ему активное сопротивление, вырвалась и убежала из дома.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сказали в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU