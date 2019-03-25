2019-03-25T16:03:03+03:00
Происшествия

Турист из Курской области упал с горы в Сочи

Мужчина поскользнулся на «Тропе здоровья»
Яна ШЕЛЕСТ
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Курянин ударился головой и потерял сознаниеКурянин ударился головой и потерял сознаниеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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38-летний житель Курской области решил с другом пройтись по «Тропе здоровья», расположенной на склоне хребта Псехако на курорте «Роза Хутор». В это время года тропа закрыта для посетителей.

«Кубань-спас» сообщает, что мужчина поскользнулся и упал с высоты более десяти метров. Курянин ударился головой и потерял сознание. Его товарищ вызвал спасателей.

Они оказали пострадавшему первую помощь, вынесли мужчину из труднодоступного места и передали медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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