В Курской области стартует Общероссийская антинаркотическая акция «Призывник»

СЕГОДНЯ 15:53 2019-03-25T15:53:39+03:00

Куряне могут присоединиться к акции Фото: Из архива КП.

Принять участие в мероприятии могут все неравнодушные куряне

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С 1 апреля по 15 июля в регионе пройдет первый этап Общероссийской антинаркотической акции «Призывник».

Ее цель – проведение совместно с Минобороны России мероприятий, направленных на профилактику незаконного оборота и потребления наркотиков среди лиц, достигших призывного возраста, а также военнослужащих.

Сотрудники УКОН УМВД России по Курской области запланироваkb комплекс профилактических мероприятий, среди которых – лекции и беседы о вреде наркотиков, с разъяснением ответственности за участие в их незаконном обороте, консультации специалистов областной клинической наркологической больницы, занятия с руководящим составом военных комиссариатов.

Принять участие в акции могут все неравнодушные куряне. Если вы располагаете какой – либо информацией о возможных фактах незаконного потребления и оборота наркотических средств, на условиях анонимности сведения следует сообщать по телефонам 02 (с мобильного 102) или в любой территориальный отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU