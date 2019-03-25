Курских журналистов накормили запущенкой и бараньим боком
В усадьбе «Марьино» прошла пятая гастрономическая экспедиция. Журналистов познакомили с процессом приготовления любимых блюд князя Ивана Барятинского: «заморским» супом консоме эстрагон, также бараньим боком, пирогами и запущенкой.
Начальник отдела молодежи, физкультуры и спорта администрации Рыльского района Наталья Берехова рассказала, что чтобы восстановить рецепты, пришлось провести большую исследовательскую работу в нескольких музеях, изучить старые кулинарные книги.
Запеченный бараний бок сейчас можно попробовать только в одном из кафе Рыльска, по предварительному заказу.
Гастрономические экспедиции проходили в рамках реализации проекта «Гастрономическая карта Соловьиного края на пути в рестораны города Курска». Их цель – разработка технико-технологических карт для приготовления в ресторанах и кафе Курской области блюд, входящих в гастрономическую карту Соловьиного края.
ИСТОЧНИК KP.RU