Курских журналистов накормили запущенкой и бараньим боком

СЕГОДНЯ 15:12 2019-03-25T15:12:40+03:00

Запеченный бараний бок можно попробовать только в одном из кафе Рыльска

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В усадьбе «Марьино» прошла пятая гастрономическая экспедиция. Журналистов познакомили с процессом приготовления любимых блюд князя Ивана Барятинского: «заморским» супом консоме эстрагон, также бараньим боком, пирогами и запущенкой.

Начальник отдела молодежи, физкультуры и спорта администрации Рыльского района Наталья Берехова рассказала, что чтобы восстановить рецепты, пришлось провести большую исследовательскую работу в нескольких музеях, изучить старые кулинарные книги.

Запеченный бараний бок сейчас можно попробовать только в одном из кафе Рыльска, по предварительному заказу.

Гастрономические экспедиции проходили в рамках реализации проекта «Гастрономическая карта Соловьиного края на пути в рестораны города Курска». Их цель – разработка технико-технологических карт для приготовления в ресторанах и кафе Курской области блюд, входящих в гастрономическую карту Соловьиного края.

ИСТОЧНИК KP.RU