В Курске продлили три автобусных маршрута
Жителям проспекта Плевицкой обеспечили транспортную доступность
Три маршрутки будут забирать пассажиров от самого дальнего дома
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Жители нового квартала на проспекте Плевицкой неоднократно просили обеспечить их общественным транспортом. Несколько дней назад возле дома № 37 обустроили разворотное кольцо. С 25 марта маршрутные автобусы № 275, 288 и 223 будут забирать пассажиров от самого дальнего дома.
Однако местные жители тут же разворотную площадку превратили в стихийную стоянку для своих автомобилей. Несмотря на наличие запрещающих остановку знаков, припаркованные машины периодически лишают маршрутки возможности маневра.
ИСТОЧНИК KP.RU