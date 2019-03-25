В Курске продлили три автобусных маршрута

СЕГОДНЯ 14:28 2019-03-25T14:30:38+03:00

Три маршрутки будут забирать пассажиров от самого дальнего дома

Изменить размер текста: A A

Жители нового квартала на проспекте Плевицкой неоднократно просили обеспечить их общественным транспортом. Несколько дней назад возле дома № 37 обустроили разворотное кольцо. С 25 марта маршрутные автобусы № 275, 288 и 223 будут забирать пассажиров от самого дальнего дома.

Однако местные жители тут же разворотную площадку превратили в стихийную стоянку для своих автомобилей. Несмотря на наличие запрещающих остановку знаков, припаркованные машины периодически лишают маршрутки возможности маневра.

ИСТОЧНИК KP.RU