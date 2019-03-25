2019-03-25T14:30:38+03:00
Общество

В Курске продлили три автобусных маршрута

Жителям проспекта Плевицкой обеспечили транспортную доступность
Яна ШЕЛЕСТ
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Три маршрутки будут забирать пассажиров от самого дальнего домаТри маршрутки будут забирать пассажиров от самого дальнего дома
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Жители нового квартала на проспекте Плевицкой неоднократно просили обеспечить их общественным транспортом. Несколько дней назад возле дома № 37 обустроили разворотное кольцо. С 25 марта маршрутные автобусы № 275, 288 и 223 будут забирать пассажиров от самого дальнего дома.

Однако местные жители тут же разворотную площадку превратили в стихийную стоянку для своих автомобилей. Несмотря на наличие запрещающих остановку знаков, припаркованные машины периодически лишают маршрутки возможности маневра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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