2019-03-25T14:08:21+03:00
Происшествия

В Курской обалсти задержали подозреваемых в угонах

Транспорт возвращен хозяевам
Ольга ДАНИЛОВА
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Угонщикам грозит срокУгонщикам грозит срокФото: Из архива КП.
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Сотрудники Медвенского отдела полиции установили подозреваемых в угоне автомобиля "Форд" от дома местной жительницы. Брошенный транспорт нашли в областном центре после обращения владелицы в полицию. Технических повреждений машина не получила. Выяснилось, что в ночь угона в соседнем доме собралась компания, гостем которой стал житель Курска. Ночью ему срочно понадобилось добраться до города, для этого он угнал чужую машину. По прибытию к месту назначения, автомобиль он бросил. Транспорт уже возвращен хозяйке. По факту неправомерного завладения транспортным средством проводится проверка.

В Тимском районе похищенный ВАЗ также возвращен владельцу. Неизвестный выкатил транспорт, позже машину нашли недалеко от населенного пункта. К угону оказался причастен сосед, который добрался до соседней деревни и после недолгой поездки, бросил машину, которая из-за технической неисправности плохо заводилась. Автомобиль возвращен хозяевам, а против предполагаемого угонщика проводится проверка для решения о возбуждении уголовного дела, рассказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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