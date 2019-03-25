В Курской области определили место пункта временного размещения бездомных животных

СЕГОДНЯ 14:03 2019-03-25T14:03:37+03:00

В регионе будут собирать деньги на содержание безнадзорных собак и кошек Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Сотрудники администрации Курской области встретились с представителями общественных зоозащитных организаций «Право жить» и «Хвост трубой», а также с индивидуальным предпринимателем Дато Папуашвили, который выиграл конкурс на отлов бродячих животных в Курске.

Пункт временного размещения будет располагаться в Октябрьском районе. Имеющиеся там постройки необходимо адаптировать для этих нужд, организовать помещения для обслуживающего персонала, ветеринаров и волонтеров. В обладминистарции пообещали, что к обустройству приступят немедленно и завершат в течение месяца. До этого времени, чтобы не затягивать начало мероприятий по отлову, туда перевезут вольеры из Чаплыгино.

Одновременно начнет работу благотворительный фонд, который будет называться «Право жить». Задача фонда - сбор средств на содержание безнадзорных кошек и собак. Расчетный счет для перечисления пожертвований широко обнародуют через средства массовой информации в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU