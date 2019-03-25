2019-03-25T13:34:26+03:00
Происшествия

Под Курском водитель скутера покалечил пассажира и скрылся

ДТП произошло в Железногорске
Яна ШЕЛЕСТ
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Полиция ищет свидетелейПолиция ищет свидетелейФото: Из архива "КП"
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24 марта около девяти часов вечера водитель мопеда Raser ехал с пассажиром по улице Гагарина в Железногорске. По предварительным данным, он не справился с управлением, мопед упал на проезжей части. Пассажир получил травмы и обратился в медучреждение.

Сотрудники полиции просят свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефону дежурной части МО МВД России «Железногорский»: 8(47148) 2 64 55, 2 11 92.

ИСТОЧНИК KP.RU

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