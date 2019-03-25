В Курскую область приедут лучшие пожарные

СЕГОДНЯ 12:49 2019-03-25T12:49:48+03:00

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27-30 марта в Курчатове пройдут соревнования, посвященные пожарным и спасателям, погибшим при исполнении служебных обязанностей. В соревнованиях примут участие пожарные из Москвы, Калуги, Санкт-Петербурга и других городов, а также из Белоруссии. От Курской области заявлены четыре команды.

Соревнования пройдут в дисциплинах «Лучшее звено АРИСП» и «Лучшая команда АРИСП». Спасателям будет необходимо преодолеть различные этапы, например, такие как «офис» и «подвал». Внутри этапа возможны аварийные ситуации для команды, так что участников ждут сюрпризы.

Соревнования будут проходить 28 и 29 марта с 9.00 до 17.30, 30 марта - с 9.00 до 14.00 на территории восьмой пожарно-спасательной части города Курчатова. Награждение победителей состоится 30 марта на этой же площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU