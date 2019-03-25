2019-03-25T11:58:53+03:00
Происшествия

Под Курском в огне погибли мать с сыном

Пожар произошел в Глушковском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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На пепелище спасатели обнаружили тела 80-летней хозяйки дома и ее 52-летнего сынаНа пепелище спасатели обнаружили тела 80-летней хозяйки дома и ее 52-летнего сынаФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Как сообщалось ранее, 24 марта в половине третьего ночи в селе Карыж Глушковского района на улице Средней загорелся жилой дом. В деревянном доме обрушилось потолочное перекрытие, сгорели личные вещи.

На пепелище спасатели обнаружили тела 80-летней хозяйки дома и ее 52-летнего сына. Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

Огонь тушили 21 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС 15 человек и четыре единицы техники, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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