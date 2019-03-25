Курскую областную администрацию покидает Анатолий Стрелков

СЕГОДНЯ 11:13 2019-03-25T11:13:20+03:00

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Заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора Курской области Анатолий Стрелков уходит на заслуженный отдых. Совсем недавно Анатолий Тимофеевич отметил свое 65-летие, и принял решение оставить свой пост.

Анатолий Стрелков пришел на работу в органы исполнительной власти совсем молодым, когда регионом руководил легендарный Александр Гудков. Трудился на ответственных постах в периоды правления Александра Селезнева, Василия Шутеева, Александра Руцкого, Александра Михайлова.

Анатолий Тимофеевич отличается высочайшим профессионализмом, выдержкой, исключительными организаторскими способностями и широким кругозором. Будучи высокопоставленным чиновником, он никогда не позволял себе повышать голос на подчиненных, открыто и сердечно общался с простыми курянами.

Кажется, что вместе с Анатолием Стрелковым из администрации Курской области уходит целая эпоха. На смену «патриархам» курской политики приходят молодые и перспективные чиновники.

ИСТОЧНИК KP.RU